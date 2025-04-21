Представительница Подольска прошла в третий тур конкурса «Учитель года Подмосковья»

Учитель географии школы №18 Подольска Екатерина Гурьева вошла в пятерку лучших педагогов региона по итогам очередного этапа областного конкурса «Учитель года Подмосковья».

В испытаниях Гурьева обошла более 50 участников. По итогам первого тура были определены 15 финалистов. Теперь подольского педагога ждет третий тур. Итоги конкурса подведут в октябре.

Гурьеву поздравил глава Подольска Григорий Артамонов. Он пожелал педагогу вдохновения, уверенности в себе и новых профессиональных достижений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, каких учителей не хватает в школах Подмосковья.