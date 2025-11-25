Представительница Подольска стала лучшей на Всероссийском конкурсе юных художников

Семилетняя художница из изостудии «Колорит» ДК «Октябрь» Подольска Арина Авакумова была признана лучшей на всероссийском конкурсе «Зимние мотивы» творческого объединения «Арт Колибри».

До этого в Мытищах открылась выставка Дарьи Смирновой «Взгляд», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Конкурс «Зимние мотивы» проводится с 1 ноября текущего года по 30 августа 2026 года. В его рамках жительница Подольска получила диплом лауреата первой степени в номинации «Зимние узоры» за свою работу «Северное сияние».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в парках региона 1 декабря открывается зимний сезон.