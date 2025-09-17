Представительницы Подмосковья стали призерами чемпионата России по академической гребле

Подмосковные спортсменки Оксана Ганичева и Анна Кореневская из Коломны заняли третье место на командном Чемпионате России по гребному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они выступили в женских соревнованиях в дисциплине «двойка без рулевого». Первое место в аналогичной дисциплине занял дуэт из Саратовской области, второе — из Санкт-Петербурга.

В состязаниях приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Саратовской, Ростовской, Нижегородской, Калининградской, Московской, Калужской и Самарской областей. Они прошли в Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.