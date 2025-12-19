Представительницы Подмосковья завоевали две награды на Кубке России по фехтованию

Представительницы Подмосковья Алина Ключникова и Яна Егорян завоевали золотую и серебряную медали в рамках личного первенства в дисциплине «сабля» в первый день кубка России по фехтованию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Химкинские спортсменки встретились в поединке за главный трофей кубка, в результате Алина Ключникова одержала победу над двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян со счетом 15:12. На третьем месте оказались представители Москвы и Нижегородской области.

«Во время поединка, наверное, надо просто отключить голову, потому что я много историй слышала, что люди проигрывают чисто из-за того, что начинают больше думать, больше загоняться. Я сегодня просто вот расслабилась», – прокомментировала Ключникова.

Состязания прошли в Смоленске в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие 75 спортсменок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.