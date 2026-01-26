Представительницы Подмосковья завоевали две награды на Всероссийских соревнованиях по санному спорту

Подмосковные спортсменки Виктория Демченко и Олеся Михайленко (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров) завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок Кубков» по санному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, они одержали победу в женских стартах на двухместных санях. Кроме того, Демченко стала серебряным призером в заездах на одноместных санях среди женщин.

Состязания проходят в Сочи в рамках государственной программы «Спорт России», в них приняли участие представители семи регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.