Представительницы Подмосковья завоевали две награды на Всероссийских соревнованиях по санному спорту

Спортсменки Подмосковья завоевали награды на соревнованиях по санному спорту
Фото: [Федерация санного спорта России]
Подмосковные спортсменки Виктория Демченко и Олеся Михайленко (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров) завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок Кубков» по санному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, они одержали победу в женских стартах на двухместных санях. Кроме того, Демченко стала серебряным призером в заездах на одноместных санях среди женщин.
Состязания проходят в Сочи в рамках государственной программы «Спорт России», в них приняли участие представители семи регионов России.
