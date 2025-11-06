Представительницы Подольска получили серебряную медаль на областном турнире футбольных мам

Футбольные мамы из Подольска заняли второе место на областном турнире

Официально

Фото: [t.me/podolskadm]

Футбольные мамы из Подольска заняли второе место на областном турнире. В финальном матче они обыграли команду Дубны и завоевали серебряную медаль.

Представительница Подмосковья Милана Левчук стала бронзовым призером личных соревнований на этапе Кубка мира среди юниоров, сообщили до этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Лучшим игроком турнира была признана жительница Подольска Ирина Квочина, а лучшим бомбардиром — капитан футбольных мам Дарья Зуйкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел современный центр по теннису в Шаховской.

Актуально
Подольск
Подмосковье
Министерство физической культуры и спорта Московской области