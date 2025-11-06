Представительницы Подольска получили серебряную медаль на областном турнире футбольных мам
Футбольные мамы из Подольска заняли второе место на областном турнире
Фото: [t.me/podolskadm]
Футбольные мамы из Подольска заняли второе место на областном турнире. В финальном матче они обыграли команду Дубны и завоевали серебряную медаль.
Представительница Подмосковья Милана Левчук стала бронзовым призером личных соревнований на этапе Кубка мира среди юниоров, сообщили до этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Лучшим игроком турнира была признана жительница Подольска Ирина Квочина, а лучшим бомбардиром — капитан футбольных мам Дарья Зуйкина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел современный центр по теннису в Шаховской.