Прием заявок на фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» продлили до 25 июля

В Подмосковье до 25 июля продлили прием заявок на фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Отборочные этапы будут проходить с 1 по 30 августа. К участию приглашаются как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты и фокусники со всей страны, в том числе творческие коллективы.

Победителей определят в пяти номинациях: «Детская магия», «Микромагия», «Сценическая магия», «Иллюзионы» и «Семейная магия».

В этом сезоне также состоится конкурс юных двойников братьев Сафроновых. В нем могут принять участие мальчики в возрасте 9-12 лет.

Подробная информация представлена на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о Фестивале театров малых городов России.