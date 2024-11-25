Прием заявок на получение субсидий для строительства гостиниц начался в Подмосковье

В регионе был открыт прием заявок на получение субсидий для возведения или реконструкции гостиничных комплексов, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В частности, проводится три конкурса. В их рамках можно получить субсидии на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, на уплату процентов по кредиту на возведение и реконструкцию гостиницы, а также на уплату процентов по кредиту на деятельность в отдаленных муниципалитетах.

В рамках первого и третьего конкурса можно получить субсидии в размере до ста миллионов рублей, в рамках второго — до трехсот миллионов рублей.

Подать заявку можно до второго декабря. Сделать это могут предприниматели, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории области. Подробная информация представлена здесь.