Прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» открыли для тренеров в Подмосковье

В Подмосковье стартовал прием заявок на социальную ипотеку для тренеров
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для тренеров. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подать заявку можно до 12 апреля. Сделать это могут тренеры-преподаватели, чей стаж по специальности в РФ составляет как минимум 3 года. Необходимо быть гражданином России и иметь высшую или первую квалификационную категорию, а также спортивные достижения.
Подробная информация об условиях участия в программе представлена на сайте Минспорта Подмосковья.
За восемь лет в программе приняли участие 68 человек, в том числе 24 тренера из государственных учреждений, подведомственных министерству, и 44 человека из 22 округов.
Ранее о старте приема заявок на социальную ипотеку сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.