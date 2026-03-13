Прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» открыли для тренеров в Подмосковье

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для тренеров. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Подать заявку можно до 12 апреля. Сделать это могут тренеры-преподаватели, чей стаж по специальности в РФ составляет как минимум 3 года. Необходимо быть гражданином России и иметь высшую или первую квалификационную категорию, а также спортивные достижения.

Подробная информация об условиях участия в программе представлена на сайте Минспорта Подмосковья.

За восемь лет в программе приняли участие 68 человек, в том числе 24 тренера из государственных учреждений, подведомственных министерству, и 44 человека из 22 округов.

Ранее о старте приема заявок на социальную ипотеку сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.