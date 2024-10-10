Прикрепиться к поликлинике в Подмосковье теперь можно через «Добродел»

В Подмосковье прикрепиться к поликлинике теперь можно с помощью мобильного приложения «Добродел», рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис доступен в разделе «Услуги». Далее нужно выбрать подраздел «Все услуги», а затем — категорию «Здоровье». После этого можно будет выбрать пациента и подходящую поликлинику.

Для прикрепления онлайн необходимо фактически проживать на территории региона и иметь полис обязательного медицинского страхования.