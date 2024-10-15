Приложение «Добродел» получило национальную премию

Мобильное приложение «Добродел» вошло в число победителей национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2024». Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В конкурсе участвовали российские компании и проекты в различных областях экономики. Подмосковное приложение было признано лучшим в номинации премии «Технологический суверенитет».

В «Доброделе» доступны все цифровые сервисы и услуги региона. Также с его помощью можно узнать о сроках подачи отопления и отключения воды, сообщить о нарушении.