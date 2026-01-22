Принципы бережливого производства внедрили на мясокомбинате в Подмосковье

Принципы бережливого производства — систему кайдзен — внедрили на мясокомбинате в Подмосковье. Это позволило повысить эффективность работы предприятия, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на новую систему работы перешел мясокомбинат «Клинский». На предприятии провели комплекс мер по повышению эффективности оборудования, стандартизации работы сотрудников, развитию системы наставничества и организации рабочих мест по методике 5С.

В результате общая эффективность использования оборудования увеличилась примерно на 11%. Операционные расходы сократились на 3%.

