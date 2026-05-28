Привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами в пяти муниципалитетах Подмосковья

В пяти муниципалитетах Подмосковья выявили и наказали тех, кто пренебрегал правилами обращения с отходами. Соответствующие постановления о применении административных санкций оформило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники полиции зафиксировали нарушения и передали собранные материалы в ведомство, где и определили меры воздействия к виновным.

Нарушителей задержали сразу в нескольких локациях: в Шаховской, Красногорске, деревне Крюково Одинцовского округа, Лотошине и деревне Притыкино Рузского округа. В Притыкино местный житель пошел на нарушение осознанно: он решил избавиться от мусора, просто его спалив. А в Крюково ситуация потребовала более детального разбирательства: на место выехали специалисты с лабораторным оборудованием. Они тщательно осмотрели свалку и взяли образцы отходов. Теперь их изучат в лаборатории, чтобы установить все обстоятельства дела.

Все, кто нарушил правила обращения с отходами, уже получили штрафы. Что касается ситуации в Одинцовском округе, то окончательные решения примут только после того, как станут известны итоги лабораторных исследований.

