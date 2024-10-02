Пробные пуски отопления начались в домах Подмосковья

В жилых домах региона начали проводить пробные пуски отопления. Об этом говорится в сообщении Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как отметили в ведомстве, эта работа ведется для того, чтобы выявить недочеты и неисправности в системах, проверить давление и исключить завоздушивание батарей.

Работа будет проводиться во всех городских округах региона в соответствии с графиками, утвержденными муниципальными администрациями.

В министерстве напомнили, что узнать дату подачи отопления в своем доме можно с помощью интерактивной карты или чат-бота.