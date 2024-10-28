Продукцию из Подмосковья представили на выставке автомобильных компонентов в Узбекистане

Продукцию из Подмосковья представили на выставке автомобильных компонентов Automechanika Tashkent в Узбекистане. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками мероприятия стали пять компаний из Подмосковья, которые производят аксессуары для автомобилей, сборные деревянные строения, металлическую мебель, автомобили специального назначения.

В рамках выставки прошли встречи с потенциальными покупателями и предпринимателями Узбекистана, а также мероприятия формата B2B.

Участие подмосковных компаний организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона.