Проект бюджета Подмосковья на 2025-2027 годы поступил в Мособлдуму

Проект регионального бюджета на период с 2025-го по 2027-й годы был передан в Московскую областную Думу, рассказал председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, продолжается рост доходов бюджета — ожидается, что они составит порядка 1,2 триллиона рублей. Расходы планируются в аналогичном размере.

Он подчеркнул, что в приоритете — выполнение всех социальных обязательств перед жителями: выплата льгот и пособий социально незащищенным гражданам.

Спикер добавил, что свыше 23 миллиардов рублей планируется выделить на оказание мер поддержки бизнесу.