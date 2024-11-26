Проект подмосковного движения «Дорогою добра» попал в сотню лучших проектов, реализованных в России в 2023 году

Проект подмосковного добровольческого движения «Дорогою добра» для детей с ОВЗ оказался в топ-100 лучших проектов, реализованных в России в 2023 году. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области со ссылкой на Фонд Президентский грантов.

В общей сложности фонд рассмотрел более четырех проектов из разных регионов России. Мероприятия в рамках подмосковной инициативы проходят в Библиотеке им. А. Ахматовой в Домодедово. Так, например, для участников проводят цикл занятий «Арт-терапия», комплексные нейрозанятия инклюзивной арт-студии «Волшебная шкатулка» и не только. Узнать подробнее об инклюзивных проектах в библиотеках Подмосковья в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.