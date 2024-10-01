Проезд по выделенной полосе начнут фиксировать на трассе М-7 «Волга» в Балашихе

Проезд по выделенной полосе будут фиксировать в Балашихе на трассе М-7 «Волга» с помощью комплексов фотовидеофиксации, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как пояснили в ведомстве, на указанном участке трассы запрещен проезд такси и личных автомобилей по выделенной полосе. За нарушение правила грозит штраф в размере полутора тысяч рублей.

Выделенная полоса была организована в конце прошлого года. Это позволило оптимизировать на участке движение общественного транспорта в часы пик.