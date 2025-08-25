Программа благоустройства на 2025 год завершается в Подольске

Программа благоустройства на 2025 год близится к завершению в Подольске. Работы выполнены практически полностью, отметили в администрации округа.

В сентябре завершится обновление парков «Дубрава» и имени Виктора Талалихина, трех скверов — Пушкина, Спасателей и Папирова. Также завершится реконструкция двух детских площадок, установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«До конца августа уложим новое покрытие у придомовых территорий, а также на тропах по программе главы региона «Пешком», - рассказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Он добавил, что в план благоустройства на 2026 год следует включить больше объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе благоустройства пешеходных зон.