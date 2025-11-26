Программа благоустройства «народных троп» завершилась в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги программы по обустройству «народных троп» за 2025 год. План на этот год был перевыполнен, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, на 2025 год в области было запланировано создание 489 пешеходных маршрутов, однако в результате благоустроили 562. Лидерами стали Люберцы, где обустроили 43 тропинки. В Балашихе создали 39 коммуникаций, в Одинцово и Подольске — по 27.

В следующем году планируется благоустроить 374 пешеходные коммуникации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025–2026 годах в региона благоустроят более 150 общественных пространств.