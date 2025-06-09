Программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения стартовала в Подольске

Программа модернизации объектов водоснабжения и водоотведения стартовала в Подольске, сообщил глава округа Григорий Артамонов. Ход ее реализации главы округов Подмосковья обсудили с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Так, в Подольске планируется возвести комплекс сооружений водоподготовки на Деснинском ВЗУ. Объект обеспечит стабильное и качественное водоснабжение на долгие годы. Сейчас оформляются необходимые документы.

Также в программе — капремонт водовода от скважины в районе Кленово-Чегодаево до ВНС «Лучинское» и водовода от ВНС «Товарная» в Климовске до централизованной сети на Заводской улице.

Кроме того, в планах перекладка аварийного участка водоводов от ВНС 2-го подъема Деснинского водозабора до перехода через реку Десну. Работы начнутся после завершения проектных процедур.

Работы на части объектов будут проводиться до 2026 года, на остальных — до 2027 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по реализации указанной программы в регионе.