Программе газификации Подмосковья исполнилось 20 лет

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В Министерстве энергетики Московской области рассказали об итогах реализации региональной программы газификации за 20 лет. В этот день в 2004 году программа была утверждена Правительством Московской области.

Как отметили в министерстве, благодаря мероприятиям программы в Подмосковье значительно повысился уровень газификации. Сейчас он превышает 98%. Этот показатель — один из самых высоких в России.

В области по программе газифицировали 899 населенных пунктов, где проживают свыше 280 тысяч человек. До 2030 года планируется построить еще 717 объектов газоснабжения.

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