Производитель добывающего оборудования расширит производство в Подмосковье

Компания «Меттойл» планирует расширить производство по выпуску оборудования для нефтегазодобывающей промышленности в Подмосковье за счет строительства второго производственного комплекса в индустриальном парке «М- 8» в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в новый проект технологического суверенитета компании «Меттойл» превысит 560 млн рублей. На предприятии будет создано более 60 новых рабочих мест. Плановый срок запуска производства — 2027 год», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания реализует проект в рамках программы «Земля за 1 рубль». Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что ей передали участок площадью 2,4 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.