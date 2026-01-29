Производитель косметики из Подмосковья откроет новые учебные центры в Ташкенте и Владивостоке

Производитель косметики из Подмосковья откроет два новых учебных центра в двух городах. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания ARAVIA в феврале запустит учебные центры в Ташкенте и Владивостоке. В них будут проводить обучение косметологии, депиляции и SPA-уходу.

В результате у компании будет открыто 28 учебных центров в России и четыре — в странах СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с производством уходовой косметики в Коломне.