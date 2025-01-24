Производитель медицинского оборудования расширит предприятие в Мытищах за счет промипотеки
В Мытищах производитель медоборудования приобрел новые помещения по промипотеке
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковный производитель медицинского оборудования благодаря промышленной ипотеке расширит предприятие, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, компания «Мед Теко» приобрела производственные помещения в Мытищах площадью более 13 тыс. кв. м. На эти цели было направлено 850 млн руб., в том числе 500 млн руб. предприятие получило в рамках промипотеки, а 100 млн руб. — в рамках льготного кредита от Правительства Подмосковья.
Расширение производства позволит запустить новые линии и создать более 100 рабочих мест. В частности, в планах компании — производить паровые стерилизаторы, физиотерапевтические комбайны и другое оборудование.