Производитель медицинского оборудования расширит предприятие в Мытищах за счет промипотеки

Так, компания «Мед Теко» приобрела производственные помещения в Мытищах площадью более 13 тыс. кв. м. На эти цели было направлено 850 млн руб., в том числе 500 млн руб. предприятие получило в рамках промипотеки, а 100 млн руб. — в рамках льготного кредита от Правительства Подмосковья.

Расширение производства позволит запустить новые линии и создать более 100 рабочих мест. В частности, в планах компании — производить паровые стерилизаторы, физиотерапевтические комбайны и другое оборудование.