Производитель металлоконструкций для городской инфраструктуры расширяет производство в Подмосковье

Так, ГК «Деталь Бизнеса» запускает новое предприятие в Краснознаменске. Участок земли был выделен в рамках программы «Земля за 1 рубль». В реализацию проекта инвестировано около 200 млн руб.

Сейчас на предприятии ведутся пусконаладочные работы. С его запуском производственные мощности компании увеличатся на 20%. Это позволит создать новые рабочие места — уже сейчас компания готова трудоустроить 50 человек.

Предприятие будет производить павильоны охраны и КПП, укрытия для велосипедов, конструкции для обустройства парковок и другое.