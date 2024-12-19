Производитель уходовой косметики расширяет производство в Подмосковье

Так, компания «Новые технологии», которая производит косметику под брендом Aravia, построила двухэтажное здание для хранения полуфабрикатов косметики, административных и технических помещений, производственных зон.

Площадь здания превышает пять тысяч квадратных метров. В нем будут фасовать готовую продукцию и формировать наборы для отгрузки товаров через маркетплейсы. В день планируется готовить к продаже 20 тысяч упаковок.

В реализацию проекта было инвестировано 854 миллиона рублей. На предприятии появится 170 рабочих мест.