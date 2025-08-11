Производители из Подмосковья представят свою продукцию на ярмарке в Китае

Сельхозтоваропроизводители из Подмосковья примут участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России», который пройдет в конце августа в Пекине. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Организатором мероприятия выступает Российский экспортный центр при поддержке правительств России и Китая. В нем примет участие более 40 компаний со всей России.

Подмосковье представит свыше 500 позиций — это продукты питания, косметические средства, сувениры, изделия народных промыслов.

Также в рамках фестиваля российские производители смогут поучаствовать в прямых переговорах с импортерами и дистрибьюторами из Китая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проектов с китайскими инвесторами.