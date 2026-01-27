Производители из Подмосковья стали участниками международной выставки в ОАЭ

Производители из Подмосковья стали участниками международной выставки Gulfood 2026, которая открылась в ОАЭ. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка проходит с 26 по 30 января 2026 года в Дубае. На ней представлены продукты питания и напитки со всего мира. Свою продукцию представили более 5,2 тыс. компаний из 125 стран.

Подмосковье представляют ООО «ФУД ТИМ», ООО «КЕЖОФУУДС», ООО «МАЙ-ФУДС», «Мираторг», «Черкизово» и другие крупные компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в регионе.