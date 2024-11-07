Производители сладостей из Подмосковья представили свою продукцию в Саудовской Аравии

Три подмосковные компании представили свою продукцию в торговых сетях Саудовской Аравии. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Это предприятия «Азовский хлеб», ООО «Деловое партнерство» и ООО «Чиллинтаун». Первая производит сладости под брендом «Тимоша», вторая — тоже кондитерские изделия под марками Biennale и Gloriss, третья выпускает мед «Медолюбов».

Первое предприятие стало участником многоотраслевой бизнес-миссии в город Эр-Рияд. В ее рамках прошли встречи с потенциальными покупателями подмосковной продукции.