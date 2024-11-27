Производители влажных кормов для животных из Подмосковья смогут принять участие в онлайн-совещании

Подмосковные производители влажных кормов для животных могут принять участие в онлайн-совещании, которое Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведет в следующий четверг вместе с ООО Оператор «ЦРПТ» системы «Честный знак». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении напомнили, что производители обязаны использовать маркировку «Честный знак», которая позволяет выявлять контрафактную продукцию. Участникам расскажут о действиях по подготовке к обязательной маркировке, работе в личном кабинете, этапности введения обязательных требований и не только. Подать заявку для участия можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.

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