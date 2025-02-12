Производство профессиональной косметики для волос расширят в Дубне
В Дубне расширят производство средств для ухода за волосами
Фото: [freepik.com]
Производство косметических средств для волос расширят на территории ОЭЗ «Дубна». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Проект реализует компания «Полекс Бьюти». В третьем квартале текущего года она планирует ввести третью очередь завода по производству средств для ухода за волосами, в 2026 году — четвертую.
Объем инвестиций в запуск обеих очередей составит 550 млн руб. В целом в реализацию проекта будет инвестировано более 1,4 млрд руб.
Сейчас в портфеле компании более 700 наименований. Вся продукция разрабатывается в собственной лаборатории и имеет маркировку. Ежемесячно на заводе выпускают свыше 1,5 млн единиц продукции.