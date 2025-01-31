Производство растворов для контактных линз в рамках импортозамещения запустят в ОЭЗ «Дубна»
В Дубне откроют новый завод по производству растворов для контактных линз
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На территории ОЭЗ «Дубна» запустят новое производство растворов для контактных линз. При создании продукции будут использовать только отечественные компоненты, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производство запустит компания «Окей Вижен Технологии». Сейчас на площадке завершается строительство здания предприятия. На объекте проводят внутренние отделочные работы, устанавливают оборудование.
Завод будет выпускать три вида растворов объемом 100, 250 и 360 миллилитров каждый.
Компания является единственным в стране производителем мягких контактных линз плановой замены с индивидуальным дизайном.
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