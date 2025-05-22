Прокуратура Балашихи проконтролирует расследование уголовных дел о нападении и ограблении местного жителя

Городская прокуратура Балашихи проконтролирует ход расследования уголовных дел, которые были возбуждены в округе после нападения на местного жителя.

По данным ведомства, мужчина в возрасте 46 лет вечером проходил мимо автомобиля, припаркованного на газоне в микрорайоне Салтыковка. Возле машины стояла компания мужчин. Житель сделал замечание о неправильной парковке. В ответ мужчины напали на него, избили и похитили телефон.

По факту случившегося были возбуждены дела о хулиганстве и грабеже. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию нападавших.

Ранее сообщалось, что в области устанавливаются обстоятельств аварии, в которой погибла женщина-пешеход.