Одинцовская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибла женщина
Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Одинцово
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Городская прокуратура Одинцово взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, жертвой которого стала женщина. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел днем на пешеходном переходе на Союзной улице. Легковой автомобиль сбил жительницу, которая пересекала проезжую часть у нерегулируемого пешеходного перехода. В результате она скончалась.
Прокуратура проконтролирует расследование инцидента, ход проверки и принятие по ее итогам решения о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Балашихе начали устанавливать все детали травмирования несовершеннолетних в результате падения забора.