Одинцовская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибла женщина

Городская прокуратура Одинцово взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, жертвой которого стала женщина. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел днем на пешеходном переходе на Союзной улице. Легковой автомобиль сбил жительницу, которая пересекала проезжую часть у нерегулируемого пешеходного перехода. В результате она скончалась.

Прокуратура проконтролирует расследование инцидента, ход проверки и принятие по ее итогам решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Балашихе начали устанавливать все детали травмирования несовершеннолетних в результате падения забора.