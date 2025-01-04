Прокуратура держит на контроле дело о хулиганстве в магазине в Некрасовском

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Фото: [Прокуратура МО]

Прокуратура Московской области держит на контроле ход расследования дела о хулиганстве, которое было совершено в магазине продуктов в Некрасовском.

Преступление было совершено второго января. Мужчина в возрасте пятидесяти трех лет зашел в магазин, расположенный в микрорайоне Строителей. Там он вытащил газовый баллон и начал угрожать взрывом.

После этого злоумышленник скрылся, но его личность была установлена. Мужчина был задержан. На него завели уголовное дело. На данный момент он находится под стражей до первого марта.

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