Егорьевская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств аварии, произошедшей вечером 17 ноября 2026 года на Привокзальной площади. Рейсовый автобус ЛиАЗ без пассажиров столкнулся с припаркованным автомобилем и врезался в магазин. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, около 21:00 50-летний водитель автобуса превысил безопасную скорость движения. Из-за этого он сначала задел припаркованный «Форд Фокус», а затем въехал в здание магазина.

В ходе проверки прокуратура установит точные причины ДТП и оценит, соблюдал ли перевозчик требования законодательства о безопасности дорожного движения. При выявлении нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.