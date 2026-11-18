В Одинцове продолжается строительство пристройки на 550 мест к школе № 9 на улице Северной, работы завершены более чем на 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 107 рабочих и пять единиц техники, они завершают фасадные и кровельные работы, занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных систем. Строительство проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета области, его планируют завершить в первой половине 2027 года.

Площадь здания составит более 9,2 тыс. кв. м. Там разместятся учебные кабинеты, мастерские, помещения для кружков, спортивный и актовый залы, библиотечный центр и столовая. На территории предусмотрено обустройство спортивных и игровых площадок, проездов и тротуаров. Специалисты также обновляют фасад существующего корпуса школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.