В ночь на среду сотрудники Мосавтодора обработали противогололедными материалами около 4,4 тыс. км региональных трасс Подмосковья из-за мокрого снега. На ночное дежурство вывели более 170 комбинированных дорожных машин, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Особое внимание бригады уделили опасным участкам автодорог. Днем работу на региональной сети продолжили более 300 единиц спецтехники, включая около 270 комбинированных дорожных машин, а также 940 дорожных рабочих.

По прогнозам синоптиков, завтра в Московском регионе потеплеет до +4 градусов, но на дорогах по-прежнему возможны гололедица и мокрый снег.

Водителей призвали не выезжать на летних шинах, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров. При ДТП или поломке автомобиля нужно сразу звонить по номеру 112.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.