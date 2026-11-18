С начала 2026 года в Подмосковье было выписано более 14 млн электронных рецептов, в том числе порядка 13 млн — на льготные лекарственные препараты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Электронный рецепт надежнее бумажного: его невозможно потерять или повредить, и он всегда доступен пациенту в личном кабинете на региональном портале Госуслуг», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жители региона, у которых есть право на льготное лекарственное обеспечение, могут продлить рецепт без визита в поликлинику. Сделать это возможно через телемедицинскую консультацию. Записаться на прием к специалисту или телемедицинскую консультацию можно через, в том числе чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.