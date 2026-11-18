Бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов дал показания по делу о подкупе судей, пишет «Спортс». По данным предварительного расследования, деньги от автозаводцев получали 13 арбитров, суммы «гонораров» варьировались от 600 тыс. руб. до 3 млн руб.

В июне 2025 года Скородумов и совладелец «Торпедо» Леонид Соболев были арестованы по делу о попытке оказать влияние на результаты матчей посредством дачи взяток арбитрам. «Торпедо» было исключено из РПЛ. Соболев вышел из СИЗО в октябре того же года, Скородумов получил два года тюрьмы, позже срок сократили до полутора лет, и в ноябре бывший функционер вышел на свободу.

По словам Скородумова, он вручал деньги арбитрам Ивану Сиденкову, Юрию Карпову, Олегу Соколову, Кириллу Силантьеву, Владиславу Целовальникову, Богдану Головко, Игорю Захарову, Максиму Перезве. Причем иногда «Торпедо» платило арбитрам, даже когда их работа не очень нравилась — за будущую лояльность.

В мае 2025 года Скородумов пообещал арбитру Иналу Танашеву 2 млн руб. за обеспечение положительного результата в матче с «Сочи». Танашев отказался и заявил, что будет судить честно. В настоящее время Инал Танашев считается одним из сильнейших российских арбитров и обслуживает топ-матчи РПЛ.