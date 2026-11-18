В России подготовлен проект поправок к стандарту ГОСТ 33670-2015, который регулирует порядок оценки соответствия единичных транспортных средств требованиям безопасности. На основе этих проверок оформляются свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС). Как сообщают « Известия » и «Финмаркет», инициатива направлена на усиление контроля за работой испытательных лабораторий, однако эксперты предупреждают о рисках сокращения числа таких организаций и удорожания документов.

Главным нововведением станет обязательная видеофиксация прибытия машин:

На въезде в лабораторию потребуется установить две камеры по обе стороны от транспортного средства.

Потоковое видео в реальном времени будет транслироваться на официальный сайт организации.

Записи предписано хранить не менее двух лет с защитой от несанкционированного доступа.

Кроме того, проект расширяет требования к фотофиксации. Снимки процесса испытаний (проверка тормозов, уровня шума, дымности, угарного газа, световых приборов и люфта руля) вместе с данными сотрудника будут включаться в итоговый протокол. Как отметил директор по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев, видеоконтроль позволит подтвердить реальное присутствие автомобиля в лаборатории и пресечь практику выдачи документов на фактически не ввозимые машины — в качестве примера эксперты приводили случаи, когда свидетельства получали разбитые автомобили Tesla, находившиеся за рубежом.

Спорые требования к инфраструктуре и реакция рынка

Наибольшие споры в автомобильном сообществе вызвало предложение проводить отдельные тесты исключительно в закрытых помещениях. В частности, для проверки спидометров планируется задействовать площадки с разгонной полосой длиной от 30 метров и шириной от трех метров для соблюдения температурного режима по Правилам ООН № 39.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поддержали видеозапись, но раскритиковали идею строительства дорогостоящих крытых площадок. По оценкам экспертов, создание такой инфраструктуры обойдется примерно в 100 млн рублей, что под силу лишь 4–5 лабораториям из 119 действующих в стране.

По данным Росаккредитации, за первые семь месяцев 2026 года профильные лаборатории выдали 827,9 тысячи протоколов испытаний (рост на 14% год к году). Представители отрасли опасаются, что издержки на переоборудование лягут на плечи покупателей подержанных иномарок, увеличив стоимость оформления. Нацсоюз уже направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для проверки проекта на соответствие закону. В настоящее время поправки находятся на стадии согласования.