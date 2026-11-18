Дмитровская городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти двух рабочих при проведении ремонтных работ (ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел днем в понедельник, 16 ноября. Двое рабочих осуществляли работы по ремонту скатной крыши многоквартирного дома в селе Горшково Дмитровского округа. В ходе выполнения кровельных работ они, не имея страховочных веревок, сорвались и упали с высоты. Пострадавшие скончались от полученных травм на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.