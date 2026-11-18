В Дзержинском на улице Ленина продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Лицея № 3, строительная готовность составляет объекта 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет средств областного бюджета, в них задействованы 30 человек. Они ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 2 тыс. кв. м. В нем проведут фасадные работы, ремонт внутренних помещений, заменят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Ремонт завершат в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.