Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал на аренде недвижимости в США более 19 млн руб. за год, узнал канал «Mash на спорте».

По данным источника, Овечкин сдает в аренду два объекта. Первый — это дом в Арлингтоне (пригород Вашингтона), где он сам жил в начале своей карьеры в НХЛ. В доме площадью 465 кв.м пять спален, гардеробная, четыре ванные комнаты с джакузи и душевыми, гостиная, библиотека, рабочий кабинет, игровая зона, а также сауна и прачечная. Арендаторы платят хоккеисту сумму эквивалентную 8,7 млн руб. в год.

Второй лот находится в Санни-Айлс-Бич во Флориде. Это квартира площадью 179 кв. м на восьмом этаже высотного дома с видом на океан. Внутри три спальни, кухня, три ванные комнаты, бар, прачечная и открытая терраса с бассейном, на первом этаже — гараж. За это жилище Овечкин берет 10,4 млн руб.

41-летний Овечкин проводит свой заключительный сезон в НХЛ. По действующему контракту он получит за сезон $4,25 млн плюс еще $4,75 млн в качестве бонуса.

Капитан «Вашингтона» накануне не смог отличиться в матче с «Тампой» и продлил свою серию без заброшенных шайб до 14 игр.