Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов

В Серпуховском городском суде рассмотрят уголовное дело, фигурантами которого стали муниципальные служащие и предприниматель. По итогам тщательной проверки заместитель прокурора Московской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы городского округа Серпухов, его заместителя, двух заместителей директора городской службы благоустройства и местного бизнесмена. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Правоохранительные органы вменяют обвиняемым комплекс противоправных действий, формирующих целую сеть коррупционных схем. В числе инкриминируемых преступлений — получение и дача взяток, посредничество во взяточничестве, мошеннические действия и превышение должностных полномочий. Юридическая квалификация содеянного дана на основании соответствующих частей статей 290, 291.1, 291, 159 и 286 Уголовного кодекса РФ.

Центральным эпизодом в материалах дела стал инцидент с рестораном «Вальгалла». В период с февраля 2022‐го по апрель 2024‐го года бывший глава муниципалитета, обладая информацией о нарушениях при размещении здания на земельном участке, целенаправленно инициировал судебный процесс с целью добиться сноса заведения. После вынесения соответствующего решения чиновник выдвинул владельцу ультимативное требование: в обмен на прекращение административного давления и отзыв исполнительного листа тот должен передать 4 земельных участка в деревне Лужки. Общая оценочная стоимость этих территорий превышала 14 млн руб. Особенность схемы заключалась в том, что оформление прав собственности предполагалось не на самого чиновника, а на доверенных лиц — его родственницу и подчиненную. Как только процедура переоформления завершилась, обвиняемый оперативно подал заявление об отзыве исполнительного листа из службы судебных приставов.

Расследование также выявило устойчивую коррупционную практику в администрации Серпухова. По данным следствия, в ведомстве действовало негласное правило: с каждого заключенного муниципального контракта глава якобы получал 10% от суммы сделки. Так, предприниматель, занимавшийся вывозом снега, передал чиновнику взяток на общую сумму около 4 млн руб. Другой бизнесмен, выполнявший работы по ремонту дорог и модернизации уличного освещения, выплатил более 9,8 млн руб. Передача денежных средств осуществлялась поэтапно, а посредническую роль выполняли разные лица из числа заместителей главы и заместителей директора городской службы благоустройства.

Теперь материалы уголовного дела поступили в Серпуховский городской суд. Предстоящее судебное разбирательство призвано детально изучить все обстоятельства, установить степень вины каждого фигуранта и определить меру ответственности за совершенные деяния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.