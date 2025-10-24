Прокуратура начала проверку после того, как в доме подростка в Пушкино обнаружили ядовитых змей

Городская прокуратура Пушкино начала проверку после того, как в доме у 15-летнего подростка были обнаружены ядовитые змеи. Необычные питомцы были изъяты, сообщили в Прокуратуре Московской области.

В прокуратуру обратилась общественная организация, которая сообщила, что местный житель содержит в частном доме экзотических змей. В ходе проверки выяснилось, что в доме проживают подросток, его дедушка и бабушка. В качестве питомцев молодой человек содержал несколько змей, в том числе среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку.

Все указанные виды являются ядовитыми. Для содержания и разведения таких змей необходимы специальная лицензия и соответствующее образование. Кроме того, у подростка не были оформлены ветеринарные паспорта на рептилий.

Змей передадут на ответственное хранение в специализированную организацию. Прокуратура даст оценку исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию подростка и соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Лобне начала проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего.