В Лобне прокуратура начала проверку по факту исчезновения подростка

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту исчезновения 14-летнего подростка из дома в Лобне, инцидент произошел примерно в 01:00 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, мальчик, 2011 года рождения находился в своей комнате на втором этаже частного дома в микрорайоне Луговая, после чего вылез в окно и ушел в неизвестном направлении. Его отец обратился в правоохранительные органы, были организованы поиски, однако, местонахождение несовершеннолетнего пока не установлено. Прокуратуре города Лобни поручили провести проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.