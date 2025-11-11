Прокуратура начала проверку после того, как в Красногорске обрушилась колонна комплекса «Снежком»
В Красногорске проводят проверку после падения колонны комплекса «Снежком»
Фото: [Медиасток.рф]
В Красногорске прокуратура начала проверку после того, как обрушилась бетонная колонна комплекса «Снежком». Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел днем 11 ноября, когда на объекте проводились работы по демонтажу. В какой-то момент с большой высоты обрушилась бетонная конструкция.
Как отметили в Минздраве Подмосковья, в результате происшествия пострадали два человека. Одного из них осмотрели на месте, госпитализация ему не потребовалась. Второго доставили в травмпункт.
В муниципальной администрации сообщили, что из-за обрушения были повреждены 50 автомобилей. Представители подрядчика и администрации свяжутся с владельцем каждого авто, чтобы оформить необходимые документы и возместить ущерб. На месте происшествия работают спецслужбы, был организован оперативный штаб.
