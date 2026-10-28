Назван лучший сезон для обучения вождению и сдачи на водительские права

Жителям Кузбасса лучше садиться за учебную машину зимой, а не летом — такой неожиданный на первый взгляд совет дал сайту VSE42.Ru преподаватель одной из кемеровских автошкол с многолетним стажем. Логика простая: чем сложнее условия, тем полезнее школа. Зимой, когда дороги заметены снегом, управлять автомобилем гораздо опаснее и труднее — и как раз в этом главный плюс.

По словам эксперта, зимняя езда требует куда больше навыков, чем летняя, поэтому учиться стоит сразу в сложных условиях. Иначе, откатавшись летом, начинающий водитель с первым снегом рискует доехать до первого столба. Дело не только в худшем сцеплении с асфальтом: под снегом не видно дорожной разметки, и ориентироваться приходится «на глаз». Если же обучение прошло летом, в первую зиму новичок с непривычки растеряется — и до ДТП рукой подать.

А вот сдавать экзамен в ГАИ специалист советует после того, как сойдет снег, — например, поздней весной. Так что учеба зимой и экзамен весной — вот формула, которую предлагает опытный инструктор.